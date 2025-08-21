¿Jugará ante Universitario? Carlos Zambrano reveló cómo está físicamente y si jugará el clásico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ganó 2-1 a Universidad Católica en Ecuador y logró su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo blanquiazul se encuentra en racha a nivel internacional, pero ahora debe enfocarse en la competencia local y su próximo rival será Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

En ese sentido, en Alianza provocó preocupación la salida de Carlos Zambrano en el minuto 81 del partido de la Copa Sudamericana. El 'León' se retiró y en su lugar ingresó Gianfranco Chávez, aunque el mismo futbolista apagó las alarmas.

Zambrano dijo que no tiene problemas para jugar contra Universitario. "No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo hasta cuánto podía dar. Soy consciente que cuesta en la altura. Gracias a Dios se logró el objetivo”, reveló a DSports.

Por otro lado, el zaguero de 36 años cree que Alianza debe luchar con su mejor once tanto en la Copa Sudamericana y la Liga1.

“La obligación lo pone la gente. Todos los partidos son complicados. En estas instancias nadie sabe qué va a pasar. No nos sentimos favoritos ante nadie”, apuntó Zambrano.

Carlos Zambrano es clave en la defensa de Alianza y su presencia es importante en las aspiraciones de su equipo en lo que resta del año.

"NO ES NADA GRAVE (SOBRE SU CAMBIO), TODO BIEN. CALCULÉ EL TIEMPO HASTA DONDE PODÍA DAR" 💪🏽



🗣️ Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima 🇵🇪, habló sobre su cambio, la hinchada, el grupo, Gorosito y la clasificación a cuartos de final de CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#DFSHA 🇵🇪 pic.twitter.com/PZWlrM8YoQ — DSPORTS Perú (@DSportsPE) August 21, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Alianza en vivo y online?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.