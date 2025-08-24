Confirmó gran baja: Universitario presentó sus convocados para enfrentar a Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó el día. Universitario de Deportes quedó listo para el duelo contra Alianza Lima que se desarrollará en el estadio Monumental de Ate. El cuadro crema llega a este partido tras igualar ante Palmeiras en Brasil en el último partido en la Copa Libertadores 2025.

A través de sus redes sociales, la 'U' dio a conocer la nómina de jugadores convocados para el clásico y entre las novedades se encuentra el regreso de Williams Riveros, que no jugó ante Palmeiras por expulsión en la fecha pasada de la Copa.

Eso sí, también se confirmó la baja de Rodrigo Ureña, que será una de las grandes ausencias del bicampeón peruano. El entrenador Jorge Fossati todavía no puede utilizar al mediocampista chileno de 32 años.

Ureña, que se lesionó en la ida contra Palmeiras, se recupera de un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda.

Los convocados de Universitario:

Arqueros: Sebastián Britos, Miguel Vargas y Aamet Calderón

Defensas: Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, Aldo Corzo, César Inga, Andy Polo, José Carabalí.

Volantes: Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Gabriel Costa, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez y Jairo Concha.

Delanteros: José Rivera, Alex Valera, Edison Flores y Diego Churín.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.