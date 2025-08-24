Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera: "¿Faltarme el respeto a mí, que creo que defiendo más al país que él?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, arremetió contra Alex Valera tras el empate 0-0 en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura.

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.

Hernán Barcos molesto con actitud de Alex Valera. | Fuente: RPP

Hernán Barcos satisfecho con el empate

Por otro lado, dijo que habían llegado al Monumental para quedarse con los tres puntos, pero se va satisfecho con el resultado obtenido por cómo se dio el partido.

"Sí, obviamente vinimos a ganar. No se dio, tuvimos ocasiones. Fue un partido trabado, un partido duro. Acá siempre se hacen partido duro. No nos vamos contentos. Pero, como se dio el partido, es un resultado justo", dijo en un principio.

En tanto, dijo que el campeonato peruano es complicado, por lo que san resultados parejos. "Sí, el torneo peruano es duro. Son todos partidos difíciles, todos partidos duros y estamos parejos", finalizó.