Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la final de vuelta de Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes y Alianza Lima prometen en regalarnos un partidazo en la vuelta de la Liga Femenina 2025. Este choque se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate.

En la ida, Alianza hizo respetar su casa y se llevó el triunfo por 3-1 tras una buena actuación por las dirigidas del chileno José Letelier.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario a la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima sacó ventaja en la primera final tras vencer por 3-1 a Universitario en Matute. Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina, a los 16, 29 y 89 minutos respectivamente, se encargaron de anotar a favor de las blanquiazules.

Por su parte, la colombiana Catalina Usme, con un tiro de penal en el 48', puso el descuento para las 'Leonas'.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de diciembre en el estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

En Perú , el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza femenino en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Alianza será transmitido vía Movistar Deportes, canales 3 y 703 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.