Tabla posiciones Mundial de Clubes de Vóley 2025 EN VIVO: sigue los resultados de los equipos en la fecha 1 del torneo

Conoce los resultados y la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025.
El martes 9 de diciembre empieza la carrera por el título del Mundial de Clubes de Voleibol 2025. Los brasileños Dentil Praia y Osasco, Zamalek de Egipto, Imoco Conegliano y Savino Del Bene de Italia, Zhetysu VC de Kazajistán, Alianza Lima de Perú y Orlando Valkyries de Estados Unidos buscarán en el Mercado Libre Arena Pacaembu coronarse en uno de los torneos de vóley más importante del año.
Los ocho equipos han sido divididos en dos grupos: Alianza, Osasco, Scandicci y Zhetysu en el grupo A, mientras que Conegliano, Orlando, Praia y Zamalek en el grupo B.
Conoce, a continuación, como se mueve la tabla de posiciones a lo largo de la fase de grupos del torneo.
Calendario de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025
Fecha 1
- Fecha: 9 de diciembre
- Hora: 6:30 p.m.
Fecha 2
Alianza Lima vs Zhetysu VC
- Fecha: 10 de diciembre
- Fecha: 11:30 a.m.
Fecha 3
Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci
- Fecha: 11 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m
Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025 EN VIVO
|GRUPO A
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Alianza Lima
|Osasco
|Savino Del Bene
|Zhetysu VC
|GRUPO B
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Imoco Conegliano
|Dentil Praia
|Orlando Valkyries
|Zamalek
¿Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 por TV y streaming?
El Mundial de Clubes de Vóley 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD). Vía streaming, se podrá apreciar por la app y la página web de Latina y por CazéTV (YouTube). Además, se podrán ver todos los partidos EN DIRECTO por la página web y aplicación de Volleyballworld (VBTV). El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.