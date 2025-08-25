Jean Ferrari sale en defensa de Alex Valera: "Hernán Barcos se equivoca, y de muy mala manera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En defensa de Alex Valera. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre las declaraciones de Hernán Barcos, quien aseguró que él defendía más a Perú que el delantero de Universitario.

En conferencia de prensa previo a los entrenamientos de la Selección Peruana, indicó que dentro de la cancha existen altercados entre jugadores y que existen códigos que se deben manejar. Y, en ese sentido, cree que el jugador argentino se equivocó.

"Dan para opiniones, independientemente de los gustos, porque hay gente que es hincha de un equipo o del otro (...) Hay también dentro de la cancha altercados que, como futbolistas, se manejan ciertos códigos. En este caso lo habló por experiencia personal. Entiendo de los códigos, de las cosas que se dicen dentro de la cancha y que se hacen dentro de la cancha, a pesar de que hoy está más restringido por el tema del VAR", dijo en un principio.

"Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por quién es y le ha dado al fútbol sudamericano, se equivoca, y se equivoca de muy mala manera", complementó.

"Alex Valera, evidentemente, mantuvo cierta cordura, cierto respeto después del partido al no dar ningún tipo de declaración con referencia a lo que dijo Hernán", enfatizó.

Jean Ferrari espera que se solucione el altercado

En tanto, el directivo de la FPF espera que Hernán Barcos se comunique con Alex Valera porque, a su criterio, el argentino se equivocó con sus declaraciones.

"Yo calculo que esto lo van a solucionar en una llamada telefónica y aclarando las cosas porque entiendo que la calentura después de un partido, donde no se obtuvo el resultado que ninguno de los dos equipos quiso", indicó.

"Yo espero que Hernán corrija esta situación, porque es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto a los futbolistas peruanos en general. Nosotros, como selección, es un llamando a Hernán, que es una persona a quien yo respeto y he tenido oportunidad de conversar con él en algún momento, y me parece una persona correcta, pero creo que en esta oportunidad se equivoca", finalizó.