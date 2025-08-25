Alex Valera rompió su silencio tras pelea contra Hernán Barcos: "Eso pasa en todos los clásicos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron 0-0 en una edición del clásico del fútbol peruano que dejó poco fútbol y escasas situaciones de gol. Eso sí, una de las acciones que más llamó la atención la protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos.

A los 10 minutos del partido, una falta de Jesús Castillo contra Guillermo Enrique originó una discusión entre Valera y Barcos. Las cámaras de Gol Perú captaron el intercambio de insultos entre ambos futbolistas, que fueron amonestados con la tarjeta amarilla.

Al final del partido, Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera, que en su caso indicó que esas situaciones son propias de un partido tan importante como es el clásico. “Parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos", sostuvo a la prensa.

Cuando le consultaron si pensó reaccionar de otra manera, agregó que "Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”.

Por otro lado, Valera lamentó que le anularan su gol por decisión del VAR. “Vi la imagen cómo trazaron las líneas, pero de nuevo pasa por el cuerpo. No sé cómo lo ven, pero eso ya lo ven los del VAR, no depende del árbitro”, puntualizó.

Para finalizar, el atacante de 29 años cree que debe mejorar la visualización del VAR. “Yo creo que deberían implementar un poco más de cámaras para que no pase esto. A nosotros, y como a cualquier equipo, creo que es una incomodidad no ver algo bien detallado y que quede la duda”, culminó.

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.