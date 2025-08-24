Optimista con Alianza: Pedro Aquino lanzó mensaje de advertencia contra Universitario a pocas horas del clásico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Aquino es el flamante refuerzo de Alianza Lima, que este domingo visitará a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2025. El mediocampista nacional confía en aportar su experiencia al equipo que dirige el argentino Néstor Gorosito.

"Vengo a aportar, hay un grupo muy interesante, de buenas personas, un buen comando técnico, me toca aportar mi granito de arena", aseguró a Alianza Lima TV.

"Vengo muy ilusionado, muy entusiasmado, físicamente me siento muy bien, mentalmente me siento espectacular", agregó Aquino, que reveló que sus compañeros con los que jugó en la Selección Peruana insistieron para que llegue al cuadro de La Victoria.

"Tengo muchos compañeros en Alianza que jugamos en la selección, tuve comunicación con ellos y ellos me insistieron para poder venir acá", manifestó.

En otro momento, dejó en claro que trabajará para "salir campeón y hacer historia".

Mensaje a Universitario

Aquino, de 30 años, quedó listo para su debut en Alianza. Su primer partido sería ante Universitario en el clásico del fútbol peruano tras ser incluido en la lista de convocados del DT Gorosito.

"El clásico tenemos que ganarlo sí o sí", fue el optimista mensaje del jugador peruano que llega a préstamo a Alianza proveniente de Santos Laguna.

"Que confíen en mí, vengo a aportar, a dar todo de mí. En cada balón voy a ir a muerte y que no dejen de alentar", culminó.

La palabra de Pedro Aquino de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.