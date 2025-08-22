Con Pedro Aquino: novedades en la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima dio vuelta a la página tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, se enfoca en conseguir un buen resultado cuando visite a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

A través de sus redes sociales, Alianza dio a conocer la lista de convocados para la nueva edición del clásico del fútbol y la gran novedad es la presencia de Pedro Aquino.

A pesar que recién se incorporó en los últimos días, Aquino entrenó a la par de sus compañeros y alcanzó a recibir el visto buenos del entrenador Néstor Gorosito de cara al duelo contra la 'U'.

Aquino llegó al cuadro de La Victoria para reemplazar a Erick Noriega, que fichó por el Gremio de Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima en el clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.