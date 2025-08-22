Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Con Pedro Aquino: novedades en la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

Pedro Aquino, volante de Alianza Lima.
Pedro Aquino, volante de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima se alista para afrontar el clásico del fútbol peruano en la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima dio vuelta a la página tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, se enfoca en conseguir un buen resultado cuando visite a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

A través de sus redes sociales, Alianza dio a conocer la lista de convocados para la nueva edición del clásico del fútbol y la gran novedad es la presencia de Pedro Aquino.

A pesar que recién se incorporó en los últimos días, Aquino entrenó a la par de sus compañeros y alcanzó a recibir el visto buenos del entrenador Néstor Gorosito de cara al duelo contra la 'U'.

Aquino llegó al cuadro de La Victoria para reemplazar a Erick Noriega, que fichó por el Gremio de Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima en el clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Pedro Aquino Alianza Lima Universitario de Deportes Liga1 Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA