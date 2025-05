¿Marco Saravia jugará ante Universitario de Deportes? Esta es la postura del club si Cusco FC lo utiliza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras salir bicampeón con Universitario de Deportes, Marco Saravia decidió buscar mayor continuidad y se fue a préstamo a Cusco FC por toda la temporada 2025. En ese momento, de acuerdo con el club crema, ambas instituciones acordaron que no podría ser utilizado en el enfrentamiento entre ambos.

Este sábado, a partir de las 6:30 p. m., los dorados se medirán ante los cremas en el Inga Garcilaso de la Vega de Cusco. Inicialmente, según lo pactado entre clubes, el defensa -habitual titular en su equipo- no podría ser considerado por el DT, Miguel Rondelli. Sin embargo, el DT ha manifestado públicamente que lo toma en cuenta para el duelo.

"Desconozco si en el contrato hay una cláusula, no lo puedo decir. Por más que tenga cláusula, yo les hago una pregunta: ¿existe la cláusula de miedo en la FIFA? Si yo lo pongo, ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Ya dan como que Saravia no juega, pero si yo lo pongo, ¿en qué estaría incumpliendo? Yo no hablé con nadie de la 'U'. Eso que se arreglen entre las instituciones", dijo en rueda de prensa.

"La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire, profe, hicimos un acuerdo en el contrato de...' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta porque la cláusula del miedo no existe. Si no, mañana los clubes más poderosos, la 'U', Alianza y Cristal compran los mejores jugadores de Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo, y después contra ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara: si lo das a préstamo, no existe la cláusula de miedo", agregó.

La postura de Universitario de Deportes

RPP conversó con Jean Ferrari, administrador del club crema, quien manifestó cuál sería la reacción de la directiva en el caso de que Cusco FC utilice a Marco Saravia en el partido ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Apertura, por la Liga 1 Te Apuesto 2025.

"No debería (jugar) por acuerdo entre los clubes. Si lo hace, entonces estaría incumpliendo el acuerdo y romperíamos dicho préstamo", expresó. En ese sentido, dejó en claro que, de tener minutos ante la 'U', se cortaría unilateralmente el vínculo y el defensa volvería a la escuadra merengue.

De todas formas, en el hipotético caso de que ello sucediera, vale aclarar que el futbolista de 26 años no podría jugar por los cremas hasta el Torneo Clausura, según el reglamento.

Las bajas de la 'U' ante Cusco FC

Para el encuentro entre Cusco FC y Universitario de Deportes, Jorge Fossati no podrá contar con Horacio Calcaterra, ni Martín Pérez Guedes, pues ambos continúan recuperándose de distintas lesiones. El primero presenta una inflamación en el Tendón de Aquiles, mientras que el segundo sufrió una pequeña ruptura de la sindesmosis, la membrana que une la tibia con el peroné.

Por otro lado, Diego Churín deberá cumplir una fecha de suspensión, tras ser expulsado en la goleada por 6-0 de la 'U' frente a UTC, el pasado fin de semana. Además, Rodrigo Ureña sufrió el fallecimiento de su padre, por lo que recibió permiso para viajar a su natal Chile.