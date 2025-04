Marco Saravia no juega ante Universitario, pese a no estar lesionado: ¿cuál es la razón de su baja en Cusco FC?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene un partido clave para Universitario. Este sábado, los cremas visitan a Cusco FC en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

A este cotejo, Universitario de Deportes llega como puntero del Apertura y en la escuadra de Cusco FC presentan una sensible baja. Y es que el cuadro de la ciudad imperial, que hará de local en el Estadio Garcilaso de la Vega, no tendrá a Marco Saravia.

Resulta que Saravia tiene contrato con Universitario y está a préstamo en el conjunto cusqueño. Existe una cláusula de parte de la tienda merengue para que cuando ambos equipos se enfrenten el jugador en mención no sea parte del encuentro.

Marco Saravia, ausencia en el Cusco contra Universitario

El zaguero central llegó a la 'U' en 2023 de la mano de Jorge Fossati en la dirección técnica, procedente del Deportivo Municipal.

En su primera temporada en el actual bicampeón de la Liga1, jugó 1153 minutos, pero en 2024 únicamente estuvo en 31. Marcó un gol a la Academia Cantolao en el Estadio Nacional.

Por otra parte, RPP pudo conocer respecto a las lesiones de Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra en Universitario. 'MPG' es el jugador que se encuentra más complicado en este aspecto, porque además del esguince de segundo grado que lo alejó de las canchas, su caso más serio es la pequeña ruptura de la sindesmosis, que es la membrana que une la tibia del peroné. Ahora, se encuentra en recuperación y ya trotó en los entrenamientos de la 'U' en Campo Mar.

En tanto, 'Calca' tiene una inflamación en el tendón de Aquiles. El dolor le llega hasta el talón y tanto él como Pérez Guedes no juegan contra Cusco FC. Aldo Corzo, en tanto, es duda ya que recién se recupera de una distensión.

Programación de la fecha 11 del Apertura 2025

Jueves 1 de mayo

7:30 p.m. Melgar vs Comerciantes Unidos (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)

Viernes 2 de mayo

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Atlético Grau (Estadio IPD Huancayo)

7:30 p.m. Alianza Lima vs Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Sábado 3 de mayo

1:00 p.m. UTC vs Deportivo Garcilaso (Estadio Municipal Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs Ayacucho FC (Estadio de la Juventud - Lambayeque)

6:30 p.m. Cusco FC vs Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 4 de mayo

1:00 p.m. Sport Boys vs Alianza Universidad (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs ADT (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Binacional vs Los Chankas (Estadio Briceño Rosamedina - Juliaca)

* Sporting Cristal: descansa

