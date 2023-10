Universitario vs. Sport Huancayo: horarios y canales TV para ver EN DIRECTO el partido de Liga 1 Betsson

El último capítulo del Torneo Clausura está en manos de Universitario de Deportes. El punto rescatado en Cusco, el empate de Alianza Lima, la caída de Sporting Cristal y el descanso de Melgar configuraron el escenario para que los cremas sean líderes a falta de una fecha y mantengan las chances de ser campeones tras una década.

Todo depende de Universitario, que enfrentará a un Sport Huancayo que ya no tiene un objetivo en la última jornada. Mientras cuatro elencos esperan el traspié de la ‘U’, los de Jorge Fossati quieren apoyarse en su gran rendimiento en casa para dar el paso definitivo hacia la obtención del Clausura.

Desde que el uruguayo llegó al club han disputado 15 partidos por la Liga 1 en el Estadio Monumental. La producción es notable: catorce victorias y un empate. Anotaron en todos sus partidos y el promedio de goles es de dos por juego.

Incluso sin ganar, Universitario todavía tendrá posibilidad de seguir en carrera por el título, pero en Ate no se confían de ello. “Sabemos que estamos viviendo una situación de privilegio, para estar en esta definición. El equipo está ansioso, pero todo normal, si no sentimos la tensión previa al partido, no somos humanos; ya en el partido debemos de controlarla", indicó Fossati.

Universitario vs. Sport Huancayo: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

Alex Valera y el gol que le dio el empate a Universitario ante Cusco FCFuente: Universitario





¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo chocarán en duelo vibrante el domingo 29 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Ate (Lima).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por GOLPERÚ. Lo escuchas también por radio en los 89.7 FM de RPP Noticias. En el extranjero se puede ver a través de GolTV y vía streaming en Movistar Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





