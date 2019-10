Pablo Bengoechea se refirió al partido entre Sporting Cristal y Universitario. | Fuente: Prensa Cristal/Prensa Alianza Lima

El Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se jugará este sábado 12 de octubre a pesar del pedido del club crema para postergarlo. A raíz de la amplia cantidad de jugadores convocados, en el cuadro de Ate intentaron cambiar de fecha para no sentir las bajas pero su solicitud fue rechazada por la FPF.

Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, fue consultado en conferencia de prensa sobre esta intención de Universitario de Deportes y manifestó que, en su regreso al club victoriano, le comunicaron que ya no se iban a postergar partidos por la convocatoria de jugadores a las selecciones.

"La información que me dio Alianza Lima es que este año no se postergaba ni un partido a no ser por un desastre natural. Me dijeron que ya no se postergaban por seleccionados. Me imagino que el campeonato va a seguir normal, como pasó en la anterior fecha FIFA. Entiendo perfectamente a todos los técnicos que le faltan jugadores, obviamente es una molestia. Sin embargo, las reglas están hechas de esta forma", dijo.

Por su parte, el Alianza Lima de Pablo Bengoechea se verá las caras con San Martín este domingo 13 de octubre. De obtener un triunfo, llegaría a los 23 puntos en el Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar y se acercaría mucho más al primer lugar.