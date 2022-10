Carlos Companucci se refirió sobre el empate ante Cristal. | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes necesitaba un triunfo ante Sporting Cristal, que supo controlar a los jugadores más peligrosos del cuadro crema, cuyo entrenador Carlos Compagnucci admitió que quedó con un "sabor amargo" por el empate 0-0 que no permite acercarse al primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

"El empate nos deja un sabor amargo porque necesitamos rescatar puntos. Nos superó el rival en el juego, pero mantuvimos la calma", señaló Compagnucci en conferencia de prensa.

Además indicó que "no estamos contentos por el resultado, no jugamos bien. Venimos a buscar los 3 puntos y no se pudo por nuestro juego". A su vez, agregó: "mientras tengamos posibilidades, los de arriba también se pueden caer. Acá no hay equipos invencibles".

Compagnucci admitió que su equipo no estuvo fino con el balón en el compromiso desarrollado en el Estadio Nacional. "No me voy contento por el resultado. Vinimos a buscar los tres puntos y las cosas no salieron del todo bien. Enfrentamos a un gran equipo y no estuvimos finos", sostuvo.

¿Por qué Hernán Novick no entró antes?

"A lo mejor se pudo dar el cambio para que Piero Quispe y Hernán Novick jueguen juntos, pero consideré que Jordan Guivin estaba más fresco", dijo el DT de la 'U' del por qué Piero Quispe no se mantuvo en la cancha cuando ingresó Novick.

Con este resultado, Cristal se mantiene firme en la punta del Clausura al sumar 32 puntos, mientras Universitario lleva 28 unidades.

Universitario inició las acciones con: José Carvallo; Aldo Corzo, Piero Guzmán, Federico Alonso,Nelinho Quina; Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Piero Quispe; Alberto Quintero, Andy Polo, Alexander Succar.

En tanto, Sporting Cristal lo hizo con: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Martín Távara, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg, Leandro Sosa, Irven Ávila