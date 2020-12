Roberto Mosquera sabe que nada está ganado en la final de la Liga 1 2020. | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal le ganó la pulseada este miércoles a Universitario por la ida de la gran final de la Liga 1 2020. Los dirigidos por Roberto Mosquera tuvieron un mejor desempeño que los merengues de Ángel David Comizzo, quienes tienen que ganar sí o sí para -al menos- tentar el tiempo extra en la vuelta.

Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, analizó post partido la victoria de su conjunto ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. El exBinacional espera que sus dirigidos mantengan el nivel para sacar un resultado positivo el próximo domingo.

"Creo que hicimos una buenaa presentación. Jugamos como se juegan las finales: serios y responsables. Quizás merecimos un poco más en el marcador, pero Universitario también hizo, por momentos, su trabajo. Es un equipo difícil", le dijo Mosquera, entrenador del Sporting Cristal, a Gol Perú.



Mosquera, con fe en Sporting Cristal ante Universitario

Asimismo manifestó que "el tercer gol solo nos daba un margen, no se cerraba todo". "El juego me tiene tranquilo. La cantidad de córners que tuvimos fue porque atacamos más. Acá hay gente grande que no va a mirar por encima del hombro a la 'U'. Tenemos todo medido y vamos a llegar bien para la vuelta. Lo que corremos es impresionante, añadió.

El segundo partido entre Universitario y su par del Sporting Cristal está programado para este domingo 20 de diciembre a partir de las 3:00 p.m. en el Estadio Nacional. Será al todo o nada.