UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este viernes 12 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

UTC vs Ayacucho FC: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?



UTC llega al cotejo con la necesidad de ganar. El cuadro de Cajamarca suma dos puntos en el Torneo Clausura. Ayacucho FC, en tanto, suma cuatro puntos, producto de una victoria y un empate.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre UTC vs Ayacucho FC se disputará este viernes 12 de septiembre en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba. El recinto tiene capacidad para 6300 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Colombia, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido UTC vs Ayacucho FC en vivo por TV?



El partido entre UTC vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido a través de L1 Play. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

UTC vs Ayacucho FC: alineaciones posibles



UTC: Diego Campos; Roberto Villamarín, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Freddy Oncoy, Cristian Mejía; Juan Cruz Vega, Lisandro Vásquez, Erinson Ramírez; Jarlin Quintero.

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackzon León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Derlis Orué; Hideyoshi Arakaki, Jean Pier Vílchez, Dylan Caro; Franco Caballero.

UTC vs Ayacucho FC: últimos resultados

UTC

Alianza Atlético 2-0 UTC

UTC 0-0 Juan Pablo II

Sporting Cristal 2-2 UTC

Ayacucho FC

Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

Melgar 2-1 Ayacucho FC