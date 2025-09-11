Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO | guía de TV Liga1
UTC vs Ayacucho FC EN VIVO | guía de TV Liga1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

UTC vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este viernes 12 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

UTC vs Ayacucho FC: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

UTC llega al cotejo con la necesidad de ganar. El cuadro de Cajamarca suma dos puntos en el Torneo Clausura. Ayacucho FC, en tanto, suma cuatro puntos, producto de una victoria y un empate.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre UTC vs Ayacucho FC se disputará este viernes 12 de septiembre en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba. El recinto tiene capacidad para 6300 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Chile, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido UTC vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 

¿Dónde ver el partido UTC vs Ayacucho FC en vivo por TV?

El partido entre UTC vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido a través de L1 Play. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

UTC vs Ayacucho FC: alineaciones posibles 

UTC: Diego Campos; Roberto Villamarín, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Freddy Oncoy, Cristian Mejía;  Juan Cruz Vega, Lisandro Vásquez, Erinson Ramírez; Jarlin Quintero.

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackzon León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Derlis Orué; Hideyoshi Arakaki, Jean Pier Vílchez, Dylan Caro; Franco Caballero.

UTC vs Ayacucho FC: últimos resultados

UTC

  • Alianza Atlético 2-0 UTC
  • UTC 0-0 Juan Pablo II
  • Sporting Cristal 2-2 UTC

Ayacucho FC

  • Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC
  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • Melgar 2-1 Ayacucho FC
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
UTC Ayacucho FC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto video videos videos mas vistos

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA