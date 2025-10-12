Últimas Noticias
UTC vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

UTC vs Cieciano EN VIVO | Guía de TV Liga 1
UTC vs Cieciano EN VIVO | Guía de TV Liga 1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

UTC vs Cienciano EN VIVO: sigue la transmisión del cotejo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

UTC vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este lunes 13 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

UTC vs Cienciano: altas y bajas para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

UTC no contará con Koichi Aparicio por lesión. Cienciano, en tanto, no tendrá a Juan Romagnoli.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Cienciano en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre UTC vs Cienciano se disputará este lunes 13 de octubre en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de la ciudad de Cajabamba. El recinto tiene capacidad para 6300 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Cienciano en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido UTC vs Cienciano comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido UTC vs Cienciano comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido UTC vs Cienciano comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 3:00 p.m. 
  • En México, el partido UTC vs Cienciano comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Estaos Unidos (Washington), el partido UTC vs Cienciano comienza a las 2:00 p.m. 

¿Qué canal transmite el UTC vs Cienciano en vivo por TV?

El partido entre UTC vs Cienciano se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

UTC vs Cienciano: alineaciones posibles

UTC: Campos; Rosell, Garro, Luján, Villamarín; Vásquez, Serra, Mejía; Vega, Oncoy y Ramírez.

Cienciano: Barrios; Garnero, Galeano, Palomino; Neira, Torrejón, Aguirre, Benites; Beto da Silva, Hohberg y Noronha.

UTC vs Cienciano: últimos resultados

UTC

  • Comerciantes Unidos 2-1 UTC
  • UTC 2-0 Los Chankas
  • Garcilaso 0-0 UTC

Cienciano

  • Cienciano 2-1 Alianza Lima
  • Sport Huancayo 5-2 Cienciano
  • Cienciano 2-2 Sport Boys
Video recomendado

