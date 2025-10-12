Liga 1: Cienciano se enfrentará a UTC por la fecha 14

UTC y Cienciano se miden en el estadio Germán Contreras mañana a las 13:00 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

UTC y Cienciano se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Germán Contreras.

Así llegan UTC y Cienciano

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC no pudo ante Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Melgar. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 9 goles y le han encajado 10.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cienciano sacó un triunfo, con un marcador 6 a 1.

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Grau: 19 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alianza Universidad: 26 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sport Boys: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Cusco FC: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alianza Atlético: 25 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juan Pablo II: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

