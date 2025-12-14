Sin marca alguna: Facundo Callejo anotó el 2-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal en el Garcilaso de la Vega [VIDEO]

A ritmo de Perú 2. Facundo Callejo, de un soberbio derechazo dentro del área, anotó el 2-0 de Cusco FC sobre Sporting Cristal por la final vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El partido tuvo un primer tiempo parejo, pero el cuadro Celeste fue el que más busco el arco de Pedro Díaz. A pesar de ello, Cusco FC anotó el 1-0 por medio de Iván Colman.

Ya en el complemento, los locales empezaron a buscar más el arco de Diego Enriquez, logrando encontrar la diferencia a los 56 minutos.

A la salida de un tiro de esquina desde el sector izquierdo, Facundo Callejo tomó el balón en el aire para poner el 2-0 de Cusco FC.

Facundo Callejo pone el 2-0 de Cusco FC | Fuente: X

Cusco FC vs Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Pierre Da Silva, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto; y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro, Fernando Pacheco y Diego Otoya.

Previa

Cusco FC vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Lima (Perú). El partido corresponde a final vuelta de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.