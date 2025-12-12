Cusco FC vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final vuelta de playoffs de la Liga1?

Partido clave. Este fin de semana, Cusco FC recibe a Sporting Cristal en lo que será la gran final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

El equipo que resulte como ganador en el global de este cotejo entre Cusco y la tienda de Sporting Cristal tendrá el lugar de Perú 2, con lo que irá de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dos elencos van con todo por la victoria.

¿Cómo llegan Cusco FC y Sporting Cristal a la vuelta de playoffs de la Liga1?

En la ida, jugada en Lima, Sporting Cristal alcanzó el triunfo. Fue 1-0 con un gol del delantero argentino Santiago González.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Sporting Cristal en vivo por la final vuelta de los playoffs de Liga 1 2025?

El partido está programado para el domingo 14 de diciembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Sporting Cristal en vivo por la final vuelta de los playoffs de Liga 1 2025?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Cusco ante Sporting Cristal será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Miguel Aucca, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martin Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.