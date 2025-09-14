Últimas Noticias
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

¡Inatajable! Tremendo derechazo de Jairo Concha para poner el 1-1 de Universitario en Arequipa [VIDEO]

Jairo Concha anotó el 1-1 de Universitario en Arequipa.
Jairo Concha anotó el 1-1 de Universitario en Arequipa. | Fuente: X | Fotógrafo: L1 Max
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Jairo Concha, de un tremendo derechazo, anotó 1-1 de Universitario ante Melgar por el Torneo Clausura 2025.

De otro partido. Jairo Concha, de un tremendo derechazo desde fuera del área, anotó el 1-1 de Universitario ante Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

El partido empezó cuesta arriba para la visita. A los 10 minutos, los locales se pusieron adelante en el marcador con un golazo de Jhonny Vidales. Pero, la alegría duró poco.

Tres minutos más tarde, Alex Valera tocó la puerta con un remate desde fuera del área que chocó en el travesaño. Este fue el aviso de lo que venía.

A los 22', Jairo Concha recuperó un balón en tres cuartos de cancha y lanzó un fuerte disparo inalcanzable para Carlos Cáceda. Dándole la igualdad al cotejo.

Jairo Concha pone el 1-1 para Universitario
Jairo Concha pone el 1-1 para Universitario | Fuente: X
Jairo Concha Universitario de Deportes FBC Melgar Liga 1

