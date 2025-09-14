¡Inatajable! Tremendo derechazo de Jairo Concha para poner el 1-1 de Universitario en Arequipa [VIDEO]

Jairo Concha, de un tremendo derechazo, anotó 1-1 de Universitario ante Melgar por el Torneo Clausura 2025.

De otro partido. Jairo Concha, de un tremendo derechazo desde fuera del área, anotó el 1-1 de Universitario ante Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

El partido empezó cuesta arriba para la visita. A los 10 minutos, los locales se pusieron adelante en el marcador con un golazo de Jhonny Vidales. Pero, la alegría duró poco.

Tres minutos más tarde, Alex Valera tocó la puerta con un remate desde fuera del área que chocó en el travesaño. Este fue el aviso de lo que venía.

A los 22', Jairo Concha recuperó un balón en tres cuartos de cancha y lanzó un fuerte disparo inalcanzable para Carlos Cáceda. Dándole la igualdad al cotejo.

