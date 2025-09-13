Melgar vs. Universitario EN VIVO: se enfrentan en partidazo por la fecha 8 del Torneo Clausura en Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. FBC Melgar EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa (Perú). El partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Toda la atención para la 'U' queda puesta en la Liga1 y en la reanudación del certamen sostendrá una de sus visitas que se muestra más compleja: a Melgar en al altura de Arequipa.

El andar irregular de los rojinegros ha empezado a cambiar desde la llegada de Juan Reynoso y el tiempo de para ha resultado clave para insertar su idea de juego. Si Melgar aún quiere pelear por el título, está obligado a vencer al líder Universitario.

Alex Valera y Edison Flores se recuperaron de las lesiones que los dejaron fuera de la Selección Peruana y se perfilan a comandar el ataque. No obstante, el técnico Jorge Fossati tendrá las bajas de Andy Polo, Hugo Ancajima y José Rivera, además del suspendido Rodrigo Ureña.

Así, Jesús Castillo seguirá en el equipo titular, al que volvería Williams Riveros en el centro de la defensa.

Melgar vs Universitario: ¿cómo llegan a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Melgar llega a esta contienda después de conseguir un empate 2-2 con ADT en Arequipa. En tanto, Universitario igualó 0-0 con Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano jugado en el Monumental.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Universitario EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de FBC Melgar ante el elenco crema de Universitario está programado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Melgar vs Universitario EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m



En España, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m

¿Dónde ver el Melgar vs Universitario EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX, canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Melgar vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Melgar vs Universitario: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros Matías Di Benedetto; César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.

Melgar vs Universitario: ¿Cuánto pagan las apuestas?

Casa de Apuestas MELGAR EMPATE UNIVERSITARIO Betano 2.30 3.05 3.75 Apuesta Total 2.20 3.00 3.75 Doradobet 2.30 2.90 3.75 Te Apuesto 2.35 2.95 3.49