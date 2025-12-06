Sporting Cristal no se rinde: golazo y doblete de Martín Távara para el descuento 3-2 en Matute (VIDEO)

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron este sábado en el estadio Alejandro Villanueva por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. Ambos elencos van por el subcampeonato, que otorgará la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Sporting Cristal se puso en ventaja rápidamente gracias a un tanto de Martín Távara desde el punto de penal. Alianza Lima reaccionó remontando gracias al doblete de Eryc Castillo y uno más por cuenta de Paolo Guerrero.

Paulo Autuori replanteó para el complemento, haciendo que gire todo en base a Martín Távara, quien otra vez apareció para un nuevo tanto y descontar.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Doblete de Martín Távara ante Sporting Cristal

Con Sporting Cristal siendo el dueño de la posesión, pero con Alianza con el control de las acciones, todo se movió cuando conectaron por el centro Cristian Benavente y Martín Távara.

Sobre los 82’, Yoshimar Yotún dio el pase a Benavente. El ‘Chaval’ logró girar y puso un pase entrelíneas para el mediocampista rimense.

Távara elude a dos oponentes de Alianza Lima, escapó de la presión de Carlos Zambrano y desde fuera del área remató cruzado de forma rasante para el tanto de Cristal.

Año goleador de Martín Távara, quien llega con el doblete a los nueve tantos en la temporada en la Liga1. En la semifinal ida fue el responsable de convertir el gol para los celestes.

Martín Távara puso el descuento 3-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima | Fuente: L1MAX

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero (c) y Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.