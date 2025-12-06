Conexión Guerrero-Trauco: el golazo de Paolo del 3-1 de Alianza Lima frente a Sporting Cristal (VIDEO)

Un partidazo en Matute, con cuatro goles en la primera mitad y con la aparición del máximo anotador blanquiazul. Paolo Guerrero convirtió el 3-1 de Alianza Lima sobre Sporting Cristal en el cotejo correspondiente a la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025.

La segunda semifinal de los playoffs se vio caracterizada por intensidad, juego ofensivo y goles. Martín Távara puso en ventaja a los rimenses por medio de un disparo de penal, pero la respuesta de Alianza Lima fue rápida con un doblete de Eryc Castillo.

Para evitar la reacción de Sporting Cristal, los blanquiazules siguieron la línea de ataque, siendo protagonista Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero y el 3-1 para Alianza Lima sobre Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero (c) y Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.