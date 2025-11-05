Calidad interminable: Paolo Guerrero, doblete y golazo para el 2-0 de Alianza Lima en Andahuaylas (VIDEO)

Una vez más el ‘Depredador’. Paolo Guerrero volvió a hacerse presente en el área y convirtió el 2-0 para Alianza Lima en su visita a Los Chankas en Andahuaylas este miércoles, por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura.

Para el conjunto dirigido por Néstor Gorosito, el cotejo es clave en sus pretensiones de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya están en los playoffs por ese cupo, sin embargo, terminar en el segundo puesto de la tabla acumulada le dará el pase directo a la final, evitando así pasar por la ronda de semifinales.

Para ello es fundamental ganarle a Los Chankas, considerando que Cusco FC tiene dos encuentros más por disputar. Así, Paolo Guerrero apareció por segunda vez para inflar las redes en favor del elenco blanquiazul.

Paolo Guerrero, la carta de gol de Alianza Lima

Sobre los 61’, Ricardo Lagos envió el balón por alto hacia la posición de Paolo Guerrero, quien se encontraba en el área. El ‘Depredador’ se apoyó en Pablo Bueno para escapar de su marca y tras controlar con el pecho quedó frente al arco, definiendo con la parte externa para firmar su doblete.

Hubo reclamos por parte de Los Chankas por considerar que el contacto de Guerrero con Bueno generó una infracción, no obstante, en el VAR señalaron al árbitro Daniel Ureta que no existió falta en esa jugada.

Paolo Guerrero llegó a los 16 goles en el año con Alianza Lima y 17 en total en su cuenta personal, sumando el que le convirtió a Bolivia por las Eliminatorias con la Selección Peruana.

El ‘Depredador’ se afirma como el máximo anotador blanquiazul en la temporada (13 en Liga1 y 3 en Copa Libertadores), dejando atrás a Hernán Barcos (14).

Paolo Guerrero, próximo a cumplir 42 años, llega al cierre de la campaña demostrando la vigencia de su relación con el gol, lo que le da solidez a la idea de Alianza Lima de renovarle por una nueva temporada.

Los Chankas vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Los Chankas: Hairo Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quinatana; Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, Franco Torres; José Miguel Manzaneda © y Pablo Bueno. DT: Walter Paolella.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Renzo Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero ©. DT: Néstor Gorosito.