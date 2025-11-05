Sigue su racha goleadora: Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Los Chankas (VIDEO)

Un cierre de año por lo alto en el aspecto individual, que es la antesala para su renovación por una temporada más en La Victoria. Paolo Guerrero se hizo presente una vez más y convirtió el 0-1 de Alianza Lima ante Los Chankas este miércoles, en el partido pendiente por la novena jornada del Torneo Clausura.

Alianza Lima visita en Andahuaylas a Los Chankas buscando el triunfo que le permita colocarse en la segunda casilla de la tabla acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025, lo que le puede dar el pase directo a la final de los playoffs por el subcampeonato.

Así, en la altura el equipo de Néstor Gorosito propuso un planteamiento con volumen ofensivo, consiguiendo ponerse en ventaja antes del descanso gracias a su goleador Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero, el goleador de Alianza Lima

Sobre los 43’, Kevin Quevedo sacó rápido un lateral cerca del área rival y pasó el balón para Jesús Castillo. El mediocampista avanzó hasta la línea de fondo y envió el centro.

Paolo Guerrero controló la pelota con el pecho en el medio del área y con un derechazo logró batir al arquero Hairo Camacho.

Este gol coloca a Paolo Guerrero por delante de la lista de goleadores de Alianza Lima en la temporada 2025. Llegó a los 12 tantos en la Liga1 y sumando los tres que registra en la Copa Libertadores ya cuenta con un total de 15, dejando atrás a Hernán Barcos (14).

Paolo Guerrero, además, mantiene su racha goleadora y por cuarto partido consecutivo lograr celebrar con la camiseta blanquiazul, tras celebrar frente a Sport Boys, Sport Huancayo, Melgar y ahora con Los Chankas.

Así fue el gol de Paolo Guerrero ante Los Chankas | Fuente: L1MAX

Los Chankas vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Los Chankas: Hairo Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quinatana; Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, Franco Torres; José Miguel Manzaneda © y Pablo Bueno. DT: Walter Paolella.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Renzo Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero ©. DT: Néstor Gorosito.