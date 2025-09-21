Debut goleador de Pedro Aquino: anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos de un potente cabezazo [VIDEO]

Pedro Aquino anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Demostró su importancia con gol. Pedro Aquino, de un potente cabezazo, anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos en encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

El encuentro empezaba complicado para el cuadro de La Victoria. Y si bien dominaban el cotejo, no llegaban con peligro al arco de Álvaro Villete. Pero, no fue hasta el minuto 33, que llegó al diferencia.

Pablo Ceppelini tomó el balón para sacar un tiro de esquina desde el sector derecho. El esférico cayó en el corazón del área, donde justo estaba Pedro Aquino, quien se elevó y conectó de cabeza.

La pelota dio un pique previo que descolocó a Villete, quien no pudo evitar el 1-0 de Alianza Lima.

Pedro Aquino pone el 1-0 de Alianza Lima | Fuente: X

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Pedro Aquino, Piero Cari; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Alan Cantero.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Rotceh Aguilar, Yordi Vílchez, Nahuel Tecilla, Paolo Méndez; Keyvin Paico; Pablo Cárdenas, José Marina,Julián Marchioni, Alexander Lecaros; Matías Sen.

Previa

SIGUE AQUÍ, Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (Lima). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.