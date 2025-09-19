Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima tiene especial atención en su participación internacional con la Copa Sudamericana, sin embargo, no puede descuidarse más de la Liga1 Te Apuesto 2025, donde no ha ganado en sus dos últimas apariciones.

La derrota en Matute con Deportivo Garcilaso (3-4) significó un duro golpe en la tienda blanquiazul, que actualmente 7 puntos por debajo del líder Cusco FC, con los dorados registrando un partido menos jugado.

Néstor Gorosito, que sigue impedido de estar en la zona técnica, no podrá contar ante Comerciantes Unidos con los centrales Renzo Garcés y Carlos Zambrano, por lo que volverá a recurrir a Gianfranco Chávez y definirá quién será su acompañante. En este cotejo, además, realizaría rotaciones frente a la proximidad del duelo de revancha con U. de Chile en Coquimbo.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: ¿cómo llegan a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima llega a la contienda tras empatar sin goles con Universidad de Chile por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por su lado, Comerciantes Unidos derrotó en su última presentación por 2-0 a Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Lima ante el elenco cutervino de Comerciantes Unidos está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (La Victoria). El recinto tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

𝑨 𝒅𝒆𝒋𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆, 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒚 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒅𝒐. ⚪️🔵



¡𝟗𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒎𝒂́𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒆𝒓! 💙#ConAlianzaSiempre#AlianzaLima#Sudamericana pic.twitter.com/RpW48lUNXR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 19, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 9:00 p.m.



En España, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 03:00 a.m. (lunes)

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Matías Succar.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni, Gonzalo Sánchez y Matías Sen ©.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: últimos resultados

18/09/2025 | Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile – Copa Sudamericana

13/09/2025 | Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso – Clausura

24/08/2025 | Universitario 0-0 Alianza Lima – Clausura