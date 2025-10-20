Últimas Noticias
No jugará ante Cristal: Andy Polo 'explotó' tras ser expulsado ante Ayacucho FC y arremetió contra árbitro [VIDEO]

El árbitro Joel Alarcón expulsó al capitán de Universitario.
El árbitro Joel Alarcón expulsó al capitán de Universitario. | Fuente: Gol Perú
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Andy Polo recibió la cartulina roja en la recta final del partido de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 20025.

Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho FC y se afianza como líder del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, no todo es felicidad en el cuadro crema dado que Andy Polo fue expulsado en la recta final del partido disputado en el Estadio Nacional.

En el minuto 79, el capitán de Universitario disputó una jugada contra Carlos Correa, que fue impactado en la cabeza por el botín izquierdo de Polo. Luego de la revisión en el VAR, se confirmó la cartulina roja.

Polo no quedó contento con su expulsión y arremetió contra el árbitro Joel Alarcón. Su reclamo terminó cuando sus demás compañeros le pidieron que termine con sus reclamos ante de su salida de la cancha.

Hay que indicar, que Universitario tendrá dos bajas en el choque ante Sportng Cristal, ya que Polo se suma a Jesus Castillo, que quedó descartado por acumulación de tarjetas amarillas.

Andy Polo recibe la tarjeta roja en el Universitario vs Ayacucho FC
Andy Polo recibe la tarjeta roja en el Universitario vs Ayacucho FC. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Ayacucho FC: así arrancaron en duelo

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Ramírez, de la Cruz, Yovera, Lucumí; Caballero.

Universitario de Deportes Andy Polo Ayacucho FC Liga1

