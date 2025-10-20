Tremendo golazo: Martín Pérez Guedes eludió rival y anotó en el Universitario vs Ayacucho FC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes pisó el acelerador y su dominio dio frutos para anotar el primero tanto en el choque contra Ayacucho FC, en el Estadio Nacional, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El encargado de desnivelar la balanzar a favor de Universitario fue Martín Pérez Guedes, que apareció en los últimos metros del campo visitante para anotar el 1-0 en el marcador.

Jesús Castillo ejecutó un pase largo que llegó en la posición de Guedes, que tras eludir a un rival, anotó con un tremendo zurdazo que dejó sin resistencia al arquero colombiano Juan Valencia en el minuto 16.

Universitario arrancó con su mejor formación, que incluye al argentino-peruano que milita en el bicampeón peruano desde el 2023.

Así fue el gol de Martín Pérez Guedes de Universitario. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Ayacucho FC: así arrancaron en duelo

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Ramírez, de la Cruz, Yovera, Lucumí; Caballero.