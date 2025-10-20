Últimas Noticias
Riveros acabó en el piso: así fue superado el defensa de Universitario en el gol de Lucumí de Ayacucho FC [VIDEO]

Juan Lucumí supera con facilidad a Williams Riveros de Universitario.
Juan Lucumí supera con facilidad a Williams Riveros de Universitario. | Fuente: Gol Perú
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Juan Lucumí de Ayacucho FC silenció el Estadio Nacional en el choque ante Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes abrió el marcador ante Ayacucho FC a través de Martín Pérez Guedes en el minuto 16, pero la igualdad llegó rápidamente en el Estadio Nacional, en duelo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

A los 22 minutos, el argentino Franco Caballero pivoteó el balón para su compañero Juan Lucumí, que niveló las acciones con una tremenda jugada individual ante la defensa del bicampeón peruano.

'Jerarquía', como lo conocen al defensa paraguayo, fue superado fácilmente e incluso cayó al piso ante la arremetida del delantero colombiano de 26 años, que silenció al Estadio Nacional.

Noticia en desarrollo...

Universitario
El gol de Ayacucho FC ante Universitario. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Ayacucho FC: así arrancaron en duelo

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Ramírez, de la Cruz, Yovera, Lucumí; Caballero.

