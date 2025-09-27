Sorprenden a Universitario: Facundo Callejo anota el descuento de Cusco FC y silencia al Monumental [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Facundo Callejo puso su cuota goleadora y anotó el descuento de Cusco FC ante Universitario de Deportes, que se adelantó en el marcador a través de Alex Valera y Williams Riveros.

En el minuto 34, el equipo imperial avanzó con Marlos Ruidias, que se proyectó por la derecha pasar sacar un centro para Facundo Callejo, que con un tremendo cabezazo venció la resistencia del arquero uruguayo Sebastián Britos.

Lamentablemente para los intereses de Cusco FC, Callejo dejó el terreno de juego por lesión, y en su lugar ingresó Juan Manuel Tévez.

Universitario se ubica como líder del Clausura con 21 puntos y justamente Cusco FC es su escolta con 19 unidades.

Así fue el gol de Cusco FC ante Universitario. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Cusco FC: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.