Williams Riveros apareció de '9' y anotó el segundo gol de Universitario ante Cusco FC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer tiempo entre Universitario de Deportes y Cusco FC acabó con tres goles. El cuadro crema anotó con Alex Valera y Williams Riveros, mientras que Facundo Callejo convirtió el descuento en el estadio Monumental.

Luego de un lanzamiento de esquina de Jairo Concha, la pelota transitó por el área visitante hasta la aparición de Riveros, que sin marca colocó el 2-0 parcial en el partido clave del Clausura.

Universitario se ubica como líder del Clausura con 21 puntos y justamente Cusco FC es su escolta con 19 unidades.

Así fue el segundo gol de Universitario ante Cusco FC. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Cusco FC: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.