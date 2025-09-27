Últimas Noticias
En racha con Universitario: Alex Valera anotó tras gran definición y desató la alegría en el Monumental

Alex Valera es uno de los delanteros más letales del fútbol peruano.
Alex Valera es uno de los delanteros más letales del fútbol peruano. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera apareció para colocar el primer gol de Universitario en el duelo ante Cusco FC en partido clave del Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes abrió el marcador en el choque ante Cusco FC a través del delantero Alex Valera, en partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El tanto desató la algarabía de los hinchas merengues en el estadio Monumental de Ate.

El tanto de la 'U' llegó después de una jugada preparada: tras un lanzamiento de esquina, Martín Pérez Guedes se escapó de su marca y sacó un centro para Alex Valera, que definió en gran forma para colcocar el 1-0 en el compromiso.

Noticia en desarrollo...

Así fue el gol de Alex Valera con Universitario
Así fue el gol de Alex Valera con Universitario. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Cusco FC: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

