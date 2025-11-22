Últimas Noticias
¡Golazo! Universitario no reacciona y Los Chankas anotan el segundo tanto con gran jugada que desarmó a defensa crema [VIDEO]

La celebración de Los Chankas ante Universitario. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

Franco Torres aumentó el marcador a favor de Los Chankas en duelo ante Universitario de Deportes por la fecha 19 del Torneo Clausura.

Universitario de Deportes volvió a sufrir por el buen juego ante Los Chankas, que anotó su segundo gol en el compromiso por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Franco Torres colocó el 2-0 en el último partido del tricampeón nacional en 2025.

José Manzaneda a los 14 minutos abrió el marcador, pero los 'guerreros' buscaron más y de esta manera realizaron una gran jugada en colectivo que culminó en el tanto de Franco Torres.

Torres, de 29 años, pisó el área de Universitario y sin dudar ejecutó un tremendo remate de derecha que venció la resistencia del arquero uruguayo Sebastián Britos.

Los Chankas aún luchan por clasificar a la Copa Sudamericana. Por ello, los tres puntos en juego son una prioridad. En sus últimos partidos, ambos equipos han empatado a cero goles.

Universitario
El 2-0 de Los Chankas ante Universitario de Deportes. | Fuente: L1 Max

Los Chankas vs Universitario: así arrancaron en duelo

Los Chankas: Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.

Universitario: Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo, José Rivera y Edison Flores.

