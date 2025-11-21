Universitario vs Los Chankas en vivo: se enfrentan por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes jugará su último partido del 2025 cuando visite a Los Chankas, válido por la fecha 19 del Torneo Clausura. El tricampeón nacional buscará cerrar con broche de oro esta temporada.

Se espera que el entrenador Jorge Fossati realice el menor número de cambios en su oncena titular, que salió ganador en los últimos tres años.

Al frente tendrá a Los Chankas que aún luchan por clasificar a la Copa Sudamericana. Por ello, los tres puntos en juego son una prioridad. En sus últimos partidos, ambos equipos han empatado a cero goles.

¿Cómo llegan Universitario y Los Chankas a la fecha 19 del Torneo Clausura?

Los cremas empataron 0-0 frente a Deportivo Garcilaso de local, mientras Los Chankas perdieron 1-0 ante ADT en Tarma.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Los Chankas en vivo en partido del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m. En Ecuador, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs los Chankas comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Los Chankas comienza a las 5:30 p.m

¿Qué canal transmite el Universitario vs Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Universitario vs Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Los Chankas vs Universitario: posibles alineaciones

Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Vega, González, Pimienta, Gonzales; Torres, Palomino, Guivin, Manzaneda, Bueno.

Universitario: Vargas; Polo, Santamaría, Riveros, Benedetto, Inga; Pérez, Concha, Ureña; Valera, Flores.