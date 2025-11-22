Últimas Noticias
Lo sufre Universitario: Sebastián Britos se resbala y José Manzaneda anota para Los Chankas [VIDEO]

José Manzaneda en el mano a mano con Sebastián Britos.
José Manzaneda en el mano a mano con Sebastián Britos. | Fuente: Liga 1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

José Manzaneda anotó el primer gol del partido ante Universitario de Deportes por la fecha 19 del Torneo Clausura.

Los Chankas abrieron el marcador en el compromiso ante Universitario de Deportes por la fecha 19 del Torneo Clausura. El 1-0 llegó en los pies del volante y capitán de su equipo, José Manzaneda.

A los 14 minutos del primer tiempo, Pablo Bueno dejó pasar el balón tras un centro para la llegada de Manzaneda, que aprovechó un resbalón del arquero Sebastián Britos, para anotar con la derecha el 1-0 en el compromiso en el Estadio Los Chankas.

Los Chankas que aún luchan por clasificar a la Copa Sudamericana. Por ello, los tres puntos en juego son una prioridad. En sus últimos partidos, ambos equipos han empatado a cero goles.

Así fue la definición de Los Chankas. | Fuente: L1 Max

Los Chankas vs Universitario: así arrancaron en duelo

Los Chankas: Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.

Universitario: Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo, José Rivera y Edison Flores.

