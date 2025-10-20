Álvaro Barco sobre críticas contra Universitario: "No hay argumentos para que digan que nos han ayudado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, expresó su optimismo en la recta final de Torneo Clausura. En caso de ganar este certamen, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati se consagrará tricampeón en la Liga1.

Además, el dirigente de la 'U' se refirió a la seguidilla de partidos y especialmente al cambio de fecha del duelo contra Sporting Cristal.

“Lo ideal no era jugar tres partidos en una semana, pero Universitario está preparado para afrontar lo que venga. Este último envión lo hemos tomado de la mejor manera, tenemos a todo el equipo listo, no hay ningún lesionado, y eso sin duda es una buena noticia para encarar estos encuentros”, apuntó en entrevista a Colectivo World.

Barco destacó que el plantel de Universitario cuenta con la madurez necesario para afrontar los momentos claves del campeonato.

“Es una semana intensa, pero la ‘U’ está acostumbrada a esta clase de exigencias. Veo al equipo entrenar y estoy muy tranquilo con lo que puede rendir en el torneo. Universitario siempre se ha caracterizado por ser protagonista en las últimas etapas, por eso tengo plena confianza en ellos”, agregó.

Barco sobre supuestas "ayudas" a la 'U'

"Son tantos puntos que estamos alejados del segundo, tercer y cuarto puesto. No hay ningún argumento para decir que nos han ayudado. Pasa por el plantel y porque es Universitario. Vamos paso firme, confiados, pero con el respeto que merecen los próximos rivales", concluyó Barco respecto a las críticas contra Universitario.

El cuadro crema es el líder del Clausura. Suma 30 puntos mientras que sus escoltas Cusco FC y Alianza Lima cuentan con 26 y 24 unidades, respectivamente.

Universitario en la tabla de posiciones: