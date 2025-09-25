Universitario vs. Cusco FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los cremas quieren seguir en la cima. Este fin de semana, Universitario recibe a Cusco FC en lo que será el partido más atractivo de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Universitario de Deportes marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos y recuperó el liderato del certamen en la jornada pasada. No obstante, la tienda de Cusco marcha muy cerca porque solo cuenta con dos unidades menos que los dirigidos por Jorge Fossati. Además, no tienen descanso en lo que resta del campeonato, a diferencia de la 'U'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Universitario y Cusco a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En Universitario vienen de vencer 2-1 a UTC en la fecha anterior, en tanto que el club cusqueño cayó de manera sorpresiva 2-0 contra ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cusco FC en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.



¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Cusco será transmitido por la señal de GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Cusco FC: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.