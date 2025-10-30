Feliz cumpleaños hasta el cielo: el 'Conejo' Benítez, bicampeón con Alianza Lima y ganador de la Champions con AC Milan

A través de sus redes sociales, Alianza Lima recordó el nacimiento de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol peruano: Víctor Benítez, que nació el 30 de octubre de 1935.

"El 30 de octubre de 1935 nació Víctor ‘Conejo’ Benítez. Bicampeón con Alianza en 1954 y 1955 y campeón de Europa con AC Milan. ¡Un grande que vivirá siempre en nuestro corazón!", dice la publicación de Alianza.

Hay que indicar que el 'Conejo' Benítez es el primer peruano en conquistar la Champions League. Esta conquista lo consiguió en 1963 en el triunfo ante Benfica.

“Fue un episodio muy importante en mi carrera y en mi vida. Aquel equipo del Milan era muy bueno, jugaba al lado de grandes futbolistas como Trapattoni, Maldini, Altafini, Rivera. Le ganamos la final al Benfica de Portugal, donde jugaba Eusebio. Son recuerdos muy lindos, fue una gran etapa”, indicó Benítez en su momento en una entrevista con RPP Noticias.

Tras aquel título, recordó, el Milan perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Santos de Pelé.

#𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚 🔙💜



El 30 de octubre de 1935, nació Víctor ‘Conejo’ Benítez.



Bicampeón con Alianza en 1954 y 1955 y campeón de Europa con @acmilan. 👏🏾



¡Un grande que vivirá siempre en nuestro corazón! 💜#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/k1RDso6DM0 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 30, 2025

¿Cuándo murió el 'Conejo' Benítez?

Víctor Benítez, una de las leyendas del fútbol peruano, falleció el lunes 11 de julio de 2022 en Italia, a los 86 años. El 'Conejo', como lo se le recuerda, fue uno de los grandes jugadores en la historia de la Selección Peruana y en el AC Milan.

Benítez se inició en el fútbol en 1953 con la camiseta de Alianza Lima, club donde se hizo de un nombre. Sus buenas campañas en La Victoria se dieron hasta 1959. Un año después fichó por Boca Juniors, donde destacó con los xeneizes al ganar el título argentino en 1962. Ese mismo año dio el salto a Europa para jugar por uno de los más grandes equipos del mundo: Milan.

Clubes donde jugó el 'Conejo' Benítez

Alianza Lima

Boca Juniors

AC Milan

AS Roma

Venezia

Inter de Milán

Sporting Cristal