Alianza Lima vs Melgar en vivo: ¿a qué hora juegan en Matute y dónde ver fecha 17 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima venció 2-0 a Sport Huancayo de visitante por la fecha 19 del Torneo Clausura y su próximo rival será Melgar de Arequipa. Este encuentro contra el 'Dominó' será clave para que los íntimos acaben entre los primeros lugar de la Tabla Acumulada.

Alianza aspira superar los playoffs para acabar en Perú 2, que le permite jugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Melgar se disputará este viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Melgar comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Melgar en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Melgar se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Melgar: Alineaciones posibles



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Melgar: C. Cáceda; A. Deneumostier, L. Gonzalez, A. Ramos. N. Cabanillas; H. Orzán, W. Tandazo, N. Quagliata, C. Bordacahar; J. Vidaless y B. Cuesta.

Alianza Lima vs Melgar: últimos resultados

Melgar 0-1 Alianza Lima - 28 de junio del 2025

Alianza Lima 1-1 Melgar - 28 de septiembre del 2024

Melgar 1-0 Alianza Lima - 28 de abril del 2024