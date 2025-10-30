Últimas Noticias
Así reaccionó Paolo Guerrero: el tajante mensaje del delantero por el tricampeonato de Universitario

Paolo Guerrero juega desde el año pasado en Alianza Lima.
Paolo Guerrero juega desde el año pasado en Alianza Lima. | Fuente: L1 Te Apuesto - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La presencia de Paolo Guerrero en Alianza Lima aún no esta segura para la temporada 2026.

Universitario de Deportes aún celebra su tricampeonato nacional. Justamente hace unos horas lo festejó por todo lo alto en una fiesta privada en la que no faltó un orquesta salsera. La fiesta no termina.

No faltaron los aplausos entre el plantel de Universitario, que por tercer año consecutivo dio la vuelta olímpica y le arruinó el sueño de título al rival de toda la vida: Alianza Lima.

Son pocos los jugadores de Alianza Lima que se han manifestado al respecto. Uno de ellos es Paolo Guerrero, que fue consultado por la prensa por el "tri" del cuadro crema.

"¿Es justo campeón la 'U'?", le consultaron al goleador, quien respondió con un escueto: "No voy a hablar de eso". El delantero este año tuvo un mejor rendimiento que en 2024.

Ahora, Paolo Guerrero y Alianza Lima deben llegar a un acuerdo para que el atacante de 41 años pueda alargar su vínculo de cara a la temporada 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Melgar se disputará este viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Melgar en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Melgar se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paolo Guerrero Alianza Lima Universitario de Deportes

