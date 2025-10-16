Preocupación en Alianza: Quevedo dejó el partido con Sport Boys tras golpe en la cabeza a los 6 segundos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El tradicional duelo del fútbol peruano tiene a los dos equipos luchando por objetivos distintos: mientras que los victorianos quieren acercarse a los playoffs, los chalacos quieren decirle adiós definitivamente al tema de la permanencia.

El cotejo tuvo una mala noticia para Alianza Lima apenas tras el pitazo inicial. Los blanquiazules, que juega con su uniforme morado, pusieron en juego el balón sirviendo hacia Miguel Trauco. El lateral realizó un cambio de frente buscando a Kevin Quevedo, pero al momento de ir a luchar por el esférico, el atacante sufrió un golpe en la cabeza que lo obligó a salir del partido.

El golpe de Kevin Quevedo ante Sport Boys

Kevin Quevedo fue a disputar la pelota con Christian Carbajal. El extremo llegó primero a la acción, pero la zona de su parietal derecho impactó con el hombre del defensa chalaco.

Quevedo cayó al campo y de inmediato realizó un gesto pidiendo asistencia. El árbitro Joel Alarcón ordenó el ingreso del equipo médico. El futbolista recibió la atención y de inmediato se determinó que debía ser retirado.

Tras ser llevado en camilla fuera del campo, se le trasladó a la ambulancia y posteriormente a una clínica local.

Esto llevó a que Néstor Gorosito, todavía suspendido de estar en la zona técnica, realice el cambio a los 2 minutos, eligiendo a Gaspar Gentile para que desempeñe la misma función en el campo.

Alianza Lima vs. Sport Boys: así formaron en el partido

Alianza Lima: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra ©; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Carlos López y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabanillas.