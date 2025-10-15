Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO: chocan en Matute por fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza no gozan de muchas chances de llevarse el título de la segunda temporada en la liga peruana de primera división, han mostrado irregularidad a lo largo del año, pero van a pelear y ahora reciben a un Sport Boys que tampoco anda bien.

La tabla de posiciones tiene a Alianza Lima, en la previa, en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos, mientras que los rosados son decimoquintos con 12 unidades.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Boys a la fecha 14 del Torneo Clausura?

Los íntimos vienen de perder 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco, en tanto que los del Callao derrotaron por el mismo marcador a Sport Huancayo en la jornada pasada.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el jueves 16 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Sport Boys será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, y RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles

Alianza Lima: Angelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Fidel Martínez, Carlos López y Oslimg Mora.