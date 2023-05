Williams Riveros, defensa de Universitario: "No pienso en Alianza Lima, pero sí queda la espinita del Clásico"

Williams Riveros llegó esta temporada a Universitario de Deportes. Desde entonces, ha disputado 14 partidos oficiales, entre Liga 1 Betsson 2023 y Copa Sudamericana. Es pieza clave en el equipo de Jorge Fossati y, aunque su situación en el Apertura se complicó tras el triunfo de Alianza Lima, mantiene la mente positiva.

El pasado jueves, la escuadra íntima consiguió sacarle cinco puntos de ventaja, luego de ganarle por 2-0 a la Universidad César Vallejo. Sin embargo, el defensa central crema prefiere pensar en lo que le tocará el domingo, cuando, desde la 1:00 p.m., enfrente a Alianza Atlético en Sullana.

De todas formas, el paraguayo sí se refirió al clásico rival. "No pienso mucho en Alianza Lima, estoy enfocado en la 'U'; pero sí queda la espinita del Clásico", dijo en diálogo con Depor. Además, mandó un mensaje: "En el fútbol hay revanchas. En algún momento nos volveremos a encontrar".

Asimismo, Williams Riveros dejó en claro su compromiso con Universitario de Deportes, club en el que está cedido a préstamo hasta fin de año. "Voy a aportar lo mío. El objetivo es salir campeón, pero todavía falta mucho, muchos partidos por jugar. Estamos enfocados en el partido que se viene ante Alianza Atlético, y no pensamos en más allá. Ojalá se dé lo que tanto queremos", manifestó.

Palmas para la hinchada

En otro momento de la conversación con el citado medio, Williams Riveros no dudó en exponer su admiración a la hinchada de Universitario de Deportes que, fecha a fecha, llena el Estadio Monumental U Marathon.

"Es un club gigante. Yo jugué en Cerro Porteño y Barcelona, dos clubes grandes de Sudamérica, pero acá es donde más he sentido el apoyo de la gente. No es por vender humo, pero soy sincero. En el club donde más gente he tenido a favor es en Universitario", finalizó.

Agenda de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se ubica en el puesto 2 de la tabla, con 28 puntos. Le restan cinco partidos, dos de local y tres de visita, en Sullana, Cajamarca y Huancayo.

Fecha 2 (fecha pendiente): Alianza Atlético (V) ► Domingo 14/05 - 1:00 p. m.

Fecha 16: César Vallejo (L) ► Viernes 19/05 - 8:30 p. m.

Fecha 17: UTC (V) ► Domingo 28/05 - 3:30 p. m.

Fecha 18: Cusco FC (L) ► Programación por definir.

Fecha 19: Sport Huancayo (V) ► Programación por definir.

¿Y por Sudamericana?

Fecha 4 ► Goias (V) ► Martes 23/05 - 5:00 p. m.

Fecha 5 ► Santa Fe (V) ► Jueves 08/06 - 9:00 p. m.

Fecha 6 ► Universitario de Deportes (L) ► Miércoles 28/06 - 9:00 p. m.

