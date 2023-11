¿Yotún deja Cristal y se va a Universitario? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento

Previo a la premiación de Universitario campeón de la Liga 1 Betsson 2023, el administrador del club crema, Jean Ferrari, tuvo sorpresivas declaraciones sobre el deseo de contar con Yoshimar Yotún como fichaje.

"Sí, lo queremos. Y a mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa. Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe), Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver", fue lo que dijo el directivo de Universitario de Deportes en relación a Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal, a El Comercio. Estas palabras han traído cola en el epílogo de esta temporada.

Los firmados del alto dirigente de Universitario ilusionaron al pueblo de la 'U', que ve en Yotún, el popular 'Yoshi', como una gran refuerzo de cara a la próxima temporada. Así, ¿es realmente el volante rimense una seria opción para el equipo que dirige Jorge Fossati?

Por el lado merengue, Ferrari se reafirmó tras la celebración en el Estadio Monumental y comentó que no quiso esconderse al hablar respecto al mediocampista, internacional con la Selección Peruana.

"He querido hacerlo de manera abierta porque creo que no hay nada que esconder. Ya hemos empezado conversaciones con su representante. Si se da, bien. Si no se da, no pasa nada tampoco", indicó el exvolante de la 'U'.

En Universitario son conscientes de que deben armar el mejor plantel posible para competir y tentar una clasificación a octavos de final de la Libertadores. Además, está en la mira el bicampeón y qué mejor que coronarse en el año del Centenario. La obligación está sobre la mesa y los jugadores y el técnico lo saben.

Es más, el mismo Fossati -en comunicación con Fútbol como cancha- tuvo un breve comentario al ser preguntado por Yoshimar Yotún. "Por ahora, estamos en el análisis interno. Miramos para adelante. Hablamos de posibilidades de jugadores. Cuando hay uno, que en este caso tiene contrato con su club, Jean no me ha dicho nada", añadió.

Yotún anotó cinco goles en la Liga 1 Betsson 2023. | Fuente: @ClubSCristal

Ante esto, ¿qué es lo que cree el jugador? RPP Deportes pudo conocer que su idea es una sola: cumplir su palabra de seguir en la institución celeste. Sin embargo, al mismo tiempo espera conocer a detalle el proyecto que está armando el club para la próxima temporada. Todavía tiene contrato vigente con el cuadro rimense y una cláusula de salida para equipos del exterior, aunque por ahora no ha tenido una oferta concreta.

'Yoshi' quiere que se defina a la brevedad posible al próximo entrenador y especialmente la conformación del plantel con la llegada de refuerzos de jerarquía que le permitan al plantel competir en la fase previa de la Copa Libertadores y el torneo local.

Por su parte, desde el lado de Sporting Cristal no se quedaron callados ante la versión crema sobre Yotún. Joel Raffo, presidente del club, fue más que claro.

"Por lo que representa dentro y fuera del campo, genera interés, pero no tenemos la mínima intención de transferirlo. No es por un tema económico, tiene contrato con nosotros, además que el proyecto del club es con él", mencionó. No lo van a dejar ante una oferta de un equipo de la liga local. La Liga 1 Betsson 2024 aún no empieza, pero hay un claro protagonista en su previa.

