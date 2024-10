Alexander Callens tras el triunfo sobre Uruguay: “La entrega y el corazón que metió el equipo no se compara con nada”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor Alexander Callens resaltó “la entrega y el corazón” de la Selección Peruana, que anoche logró ante Uruguay su primera victoria en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Uruguay era una selección muy buena, pero la entrega y el corazón que metió el equipo no se compara con nada. Si estamos con la confianza y estamos unidos y metemos como tenemos que meter, creo que vamos a sacar los puntos”, resaltó en diálogo con la prensa tras el partido.

El jugador del AEK Atenas fue consultado por la inédita posición que carrilero en la que fue ubicado por el entrenador Jorge Fossati.

“Cuando me dijeron ese puesto, yo dije ‘Profe, está bien, no tengo problemas. Me voy a entregar a muerte, voy a dar todo de mí’. Con tal de apoyar al equipo, porque teníamos bajas y esto es así”, manifestó.



Alexander Callens habló con la prensa tras el partido ante Uruguay. | Fuente: RPP

Apoyo de la gente

En otro momento, Callens agradeció el apoyo de la hinchada que llegó al Estadio Nacional, pese al mal momento que pasaba el equipo.

“Fue increíble, la gente. Veníamos de muchos golpes y creo que la gente, nosotros, necesitábamos estos tres puntos. La verdad, un desahogo total. Ahora esta noche a celebrar y, mañana (hoy), pensar en Brasil”, sentenció.

El defensor también comentó el gol del triunfo, anotado por Miguel Araujo. Callens ironizó sobre la racha goleadora de los zagueros peruanos, tras recordar que él anotó en el partido ante Colombia.

“Sabíamos que una íbamos a tener, y la tuvimos. Gracias a Dios, le tocó a Araujo. Para poder ganar, necesitamos de todos. Somos tres centrales y tenemos que ganar de arriba. Ahora, le dije a Zambrano ‘Faltas tú, que hagas tu gol’ (risas)”, refirió.

La Selección Peruana logró un importante triunfo 1-0 sobre Uruguay, que le permite salir del fondo de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El próximo martes, la Bicolor se enfrentará a Brasil en Brasilia.