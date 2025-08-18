Últimas Noticias
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
Palabras de Piedad
Con Messi y Mastantuono: Argentina anunció su lista preliminar para las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi tiene seis goles en las Eliminatorias al Mundial 2026.
Lionel Messi tiene seis goles en las Eliminatorias al Mundial 2026. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina, perfila su equipo de cara a los partidos contra Venezuela y Ecuador.

Argentina ya está clasificada al Mundial 2026. Sin embargo, eso no quiere decir que la tienda albiceleste deje de pisar el pie en el acelerador de las Eliminatorias.

Y es que la Selección de Argentina jugará contra Venezuela y Ecuador en las dos jornadas que restan (17 y 18) en las Eliminatorias Sudamericanas hacia la próxima cita mundialista. Por lo mismo, el entrenador Lionel Scaloni dio su lista de convocados para lo que serán los duelos frente a la Vinotinto y La Tri como local y visitante, respectivamente.

Por ejemplo, y como era de esperar, Messi es parte de la lista de Argentina. Las presentes Eliminatorias serían las últimas del atacante a sus 38 años de edad.

¿Quiénes son los convocados de Argentina en las Eliminatorias 2026?

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique Marsella).

Defensas: Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique Marsella).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).

Así van las Eliminatorias Connmebol al Mundial 2026


EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1ARGENTINA (*)161123289+1935
2ECUADOR (*)16772135+825
3BRASIL (*)167452116+525
4URUGUAY166641912+724
5PARAGUAY166641310+324
6COLOMBIA165741915+422
7VENEZUELA164661519-418
8BOLIVIA165291632-1617
9PERÚ16268617-1112
10CHILE16249924-1510

(*): Ya están clasificados al Mundial 2026

