Ángel Di María es una de las figuras de la Selección Argentina con gran presente en la albiceleste. Los cuestionamientos para él quedaron de lado debido a la importancia de su rol dentro del equipo, como el de haber anotado en la reciente victoria frente a Uruguay o el gol en la final de la Copa América ante Brasil, que acabó con una larga sequía de títulos.

Así, su madre, Diana Carreño, reveló que el ‘Fideo’ obtuvo el reconocimiento que tanto anhelaba con Argentina y dejando atrás las críticas.

“Ángel está logrando lo que quería: el reconocimiento de todos. Yo siempre le decía que nunca tenía que bajar los brazos, es el mensaje que teníamos que darle y darles a todos los niños que sueñan triunfar. Para nosotros fue muy doloroso escuchar todas las cosas que escuchamos sobre él. Ahora se dio vuelta todo y los que lo criticaban ahora están hablando a boca llena”, contó en Super Deportivo Radio.

Ángel Di María tiene una cábala antes de cada partido que involucra a su madre, la que el futbolista del PSG realiza siempre a pesar de las diferencias horarias de Sudamérica con Europa.

“Sigue siendo el mismo chico de siempre. Hasta el día de hoy, me sigue llamando antes de cada partido para que le dé la bendición. Sea las 4 o 6 de la madrugada, él me tiene que llamar y eso lo hace hasta hoy. Yo le digo: ´te mando la bendición por audio´ y él no quiere saber nada, porque tiene que escucharme, entonces me llama a las 4 de la mañana. Yo creí que cuando se casó, iba a terminar con eso, pero no, sigue siendo fiel a esa bendición y a su cábala. La otra cábala es el corazón que hace cuando festeja un gol, que es para la mujer y su familia”, reveló la mamá del ‘Fideo’.

Ángel Di María y la renuncia a la Selección Argentina

Diana Carreño aseguró que, cuando los cuestionamientos hacia Ángel Di María por la Selección Argentina no cesaban, pidió a su hijo renunciar a seguir defendiendo a la albiceleste. Esto no ocurrió y todo cambió en la Copa América, precisamente con el atacante como protagonista estelar.

"Siguió insistiendo, porque lo lleva adentro. Él quería y podía. Cuando no se le daban las cosas fue terrible la pasé muy mal. Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección. Lloré mucho cuando lo criticaban, pero nunca se enteró porque le iba a hacer peor si se enteraba. Si se quedó fue porque una vez me dijo 'mami, me voy a quedar porque me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos y hasta que no salgamos campeón no lo voy a bajar’. Se tomó muy a pecho lo que yo le decía cuando era niño. Le decía que no vaya más a la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal”, detalló.





