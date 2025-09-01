Argentina vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La despedida de uno de los mejores de todos los tiempos está cada vez más cerca. Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina, anunció que —ante Venezuela— será el último partido que disputará como local por Eliminatorias, lo que ha generado una expectativa enorme entre los hinchas albicelestes, quienes esperan darle una enorme despedida al campeón del mundo.

Sin embargo, no será un partido fácil. La Vinotinto está en la obligación de sumar de a tres para tentar —como mínimo— el repechaje internacional. Y si bien la tiene complicada, no sorprendería que el cuadro de Fernando Batista de golpe en Buenos Aires. ¿A qué hora es el encuentro y dónde verlo EN VIVO?

Argentina vs Venezuela se jugará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU (14 y 714 HD), Telefe, TyC Sports, DSports, Venevisión y Televen. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo llegan Argentina y Venezuela a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



Argentina llega al partido como líder en solitario de las Eliminatorias con 35 unidades, diez más que su más cercano perseguidor (Ecuador). De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro y empató uno. Venezuela, en tanto, se encuentra en el séptimo lugar con 18 puntos. De sus últimos cinco partidos, ganó dos y perdió tres.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi en las Eliminatorias?



El partido entre Argentina vs Venezuela se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El recinto tiene capacidad para 85 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi de las Eliminatorias?



En Perú , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 1:30 a.m.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

